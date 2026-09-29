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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Hastalıktan Ari Hayvancılık İşletmesi ziyaret edildi. İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ve İlçe Müdürü Murat Ürker’in katıldığı ziyarette, işletmenin yenilenen Hastalıktan Ari İşletme Belgesi işletme sahibine takdim edildi. Ziyarette sürdürülebilir hayvancılık, hayvan sağlığı ve üreticilere yönelik destekler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ YERİNDE İNCELENİYOR

Kayseri’de hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesine yönelik saha çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ve Melikgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker, Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Hastalıktan Ari Hayvancılık İşletmesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette işletmenin üretim faaliyetleri ve hayvan sağlığına yönelik uygulamaları hakkında bilgi alınırken, hastalıklardan ari işletmelerin hayvancılık sektörü açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

YENİLENEN HASTALIKTAN ARİ İŞLETME BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretin önemli başlıklarından birini ise işletmenin yenilenen Hastalıktan Ari İşletme Belgesi oluşturdu.

İl Müdürü Bülent Saklav tarafından işletme sahibine yenilenen belge takdim edildi.

Hastalıktan ari işletme statüsünün korunması ve sürdürülebilmesi açısından hayvan sağlığına yönelik düzenli kontrollerin, işletme yönetiminin ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen uygulamaların önem taşıdığı belirtildi.

SAĞLIKLI HAYVAN, KALİTELİ ÜRETİM

Hayvancılık sektöründe hayvan sağlığının korunması, üretimin sürdürülebilirliği açısından temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmaların yalnızca hayvanların sağlığını korumakla kalmadığı, aynı zamanda üreticilerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine ve hayvansal üretimin devamlılığına da katkı sağladığı değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Hastalıktan Ari Hayvancılık İşletmelerinin desteklenmesi ve bu işletmelerde yürütülen çalışmaların yakından takip edilmesi önem taşıyor.

ÜRETİCİLERE DESTEKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İl ve ilçe müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği işletme ziyaretlerinde yalnızca mevcut durumun değerlendirilmesiyle sınırlı kalınmıyor. Üreticilere, hayvancılık alanında uygulanan destekler ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veriliyor.

Melikgazi’de gerçekleştirilen ziyarette de işletme sahibine tarımsal ve hayvancılık destekleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerin güncel destek ve uygulamalardan haberdar edilmesinin, mevcut imkânlardan daha etkin şekilde yararlanabilmeleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

SAHADA TAKİP VE BİLGİLENDİRME SÜRECEK

Tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla işletmelere yönelik saha ziyaretlerinin sürdürüleceği bildirildi.

İl ve ilçe müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretlerle işletmelerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi, üreticilerin taleplerinin dinlenmesi ve ihtiyaç duyulan konularda teknik bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK VURGUSU

Ziyarette, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanabilmesi için hayvan sağlığı, işletme yönetimi, üretim kalitesi ve kamu desteklerinin bir bütün olarak ele alınmasının önemine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin işletmeleri düzenli olarak ziyaret ederek üreticilerle doğrudan iletişim kurması, sahadaki uygulamaların takip edilmesi ve üreticilerin destek mekanizmaları hakkında bilgilendirilmesi çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kayseri’de hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik saha çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.