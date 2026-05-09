Uzun yıllardır müzik kariyerindeki başarılarıyla gündemde olan şarkıcı, konser sırasında yaptığı açıklamayla büyük heyecan yarattı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Melike Şahin’in erkek bebek beklediği öğrenildi.
Melike Şahin’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu: Konserde müjdeyi vermişti
Sahnedeki enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, İstanbul’daki konserinde sevenlerine anne olmaya hazırlandığını ilk kez açıklamıştı. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Şahin’in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.Derleyen: Cemile Kurel
GÖZLERDEN UZAK YAŞAMAYI TERCİH ETTİLER
Melike Şahin, yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Özel hayatlarını medyadan uzak yaşamayı seçen çift, şimdi ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
“BU AKŞAM BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL”
Sahnede duygusal anlar yaşayan başarılı sanatçı, hamilelik haberini şu sözlerle paylaştı:
“Bu akşamı büyük bir heyecanla bekliyordum. Konserlerimiz harika geçiyor, bu gece de öyle olacak. Alkışlarınız ve desteğiniz benim için çok önemli çünkü gerçekten çok heyecanlıyım.”
Konser sonrası sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaşan Şahin, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Gazeteci Akif Yaman’ın aktardığı bilgilere göre, ünlü şarkıcının bir erkek bebeği olacak.