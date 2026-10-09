Hit şarkıları, güçlü sesi ve sahne tarzıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Melike Şahin, özel hayatıyla ilgili müjdeli bir haberle magazin gündemine oturdu.
Melike Şahin'den müjdeli haber: Bebek geldi, ismi merak ediliyor...
2023 yılında Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Melike Şahin, ilk bebeğini kucağına aldı. Erkek bebek dünyaya getiren ünlü çiftin oğullarına vereceği isim ise merak konusu oldu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Başarılı sanatçı, uzun yıllardır sürdürdüğü birlikteliğini nikah masasına taşıdığı eşi Sedat Arpalık ile ilk bebeklerini kucağına aldı.
Melike Şahin, 6 yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile 2023 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
Düğün fotoğraflarıyla uzun süre konuşulan ünlü çift, evliliklerini bir bebekle taçlandırarak mutlu birlikteliklerinde yeni bir döneme adım attı.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı, hamilelik sürecini ve büyüyen karnını sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı fotoğraflarla ölümsüzleştirmişti.
Doğal ve sempatik halleriyle takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan Şahin, anne olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini her fırsatta dile getiriyordu.
Duyuldu Mu'nun haberine göre; ünlü şarkıcı anne oldu ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çift ilk kez anne ve baba olmanın tarif edilmez coşkusunu yaşadı.
Melike Şahin ile Sedat Arpalık çiftinin minik oğullarına hangi ismi vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Bebeklerinin ismini henüz açıklamayan ünlü çiftin kararı, magazin camiası ve Şahin'in hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.