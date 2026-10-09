Melike Şahin'den müjdeli haber: Bebek geldi, ismi merak ediliyor...

Duyuldu Mu'nun haberine göre; ünlü şarkıcı anne oldu ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çift ilk kez anne ve baba olmanın tarif edilmez coşkusunu yaşadı.