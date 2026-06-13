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Karnı belirginleşmiş haliyle dikkat çeken sanatçı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

“Tutuşmuş Beraber”, “Deli Kan” ve “Geri Ver” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahin, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşuluyor. 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlenen sanatçı, geçtiğimiz aylarda anne olacağını İstanbul’daki konserinde duyurmuştu.

Son dönemde sahnelere kısa bir ara veren Şahin, tatil sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Tatilci Melik depoyu fulledi, şimdi görevinin başına geçiyor” notuyla paylaştı. Bu samimi paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranları ünlü şarkıcıya beğeni ve yorum yağdırdı.