Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Melih Kabasakal, yaşanan pozisyonun ardından açıklamada bulundu.

Milli futbolcu, yaptığı hareketin hiçbir mazereti olmadığını belirterek hatasından ders çıkaracağını ifade etti.

'KARİYERİMDE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜM'

Melih Kabasakal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu. Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım."

'BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Takımını eksik bıraktığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren Kabasakal, "Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor taraftarından içtenlikle özür diliyorum. Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.