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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmasının ardından Melih Kabasakal karşılaşmayı değerlendirdi.

'BİR ANLIK DALGINLIKLA GOLÜ YEDİK'

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Melih Kabasakal açıklamaları şu şekilde:

"Maça çok iyi hazırlandık. Maça iyi de başladık. Bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maç genelinde çok iyi oynadık.

Biraz iddialı konuşacağım ama haftaya perşembe için çok ümitliyim. İnşallah kazanıp turu atlayacağız."

'HAYALLERİMİ YAŞIYORUM'

Trabzonspor formasıyla yeniden sahaya çıkmanın kendisi için taşıdığı anlamı da anlatan 30 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"10 yıl sonra tekrar burada oynamak çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla çok başarılı olmak istiyorum."