Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, yapay zeka ile hazırlanarak sosyal medyaya servis edilen 'Ramazan'a hoş geldin koreografisi' başlıklı videoyu gerçek sandı. Videodaki öğrenci görüntülerine inanan Melih Gökçek, 'Muhteşemsiniz gençler' diyerek tebrik etti.

'İKİNCİ JELİBON VAKASI'

Melih Gökçek’in paylaşımına sosyal medyada 'ikinci jelibon vakası' yorumları yağdı. Gökçek'in daha önce de sosyal medyada dolaşıma giren, gerçek dışı bir iddiaya inanarak Türkiye'de jelibon madeni olduğunu iddia etmiş ve espiri konusu olmuştu.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımı:

A HABER DE GERÇEK SANDI

Melih Gökçek'in ardından, A Haber'in de 'Ramazan'a hoş geldin' başlıklı yapay zeka vidosunu gerçek sanarak haberlerine taşıması sosyal medyada gündem oldu.