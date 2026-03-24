İzmir’de Melek Uysal’a yönelik saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 13 Mayıs tarihine ertelendi.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından Kadın Dayanışma Komiteleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan avukat Dicle Demirel, sanık hakkında “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından dava açıldığını hatırlattı.

Demirel, duruşmada sanığın haksız tahrik indirimi elde etmeye yönelik beyanlarda bulunduğunu, mağdura yönelik iftira ve hakaret içeren sözlerine karşı hukuki itirazların sunulduğunu belirtti.

KORUMA KARARINA RAĞMEN SALDIRI

Açıklamada, Melek Uysal’ın daha önce şiddet ve tehditlere maruz kaldığı, buna rağmen alınan koruma kararının saldırıyı engelleyemediği vurgulandı. Uysal’ın şikayeti üzerine sanık hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, ancak kısa süre sonra çocuğu okula götürme bahanesiyle eve gelen sanığın Uysal’ı alıkoyduğu ifade edildi.

Kaçmaya çalıştığı sırada bina girişinde yakalanan Uysal’ın hayati bölgelerine yönelik 11 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı, akciğerinin söndüğü ve hayati tehlike geçirdiğinin adli raporlarla kayıt altına alındığı aktarıldı. Olay sonrası kaçan sanığın yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

'BU SADECE BİREYSEL BİR SUÇ DEĞİL'

Demirel, olayın yalnızca bireysel bir suç olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, koruma kararına rağmen saldırının gerçekleşmesinin kamu kurumlarının sorumluluğunu da gündeme getirdiğini ifade etti.

“Melek bugün hayattaysa bu, devletin koruma mekanizmaları sayesinde değil, kendi direnci sayesinde” diyen Demirel, kadına yönelik şiddetin sistematik bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kadın örgütleri, davanın takipçisi olacaklarını ve sorumluların cezalandırılması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.