Usta isimler Melek Baykal ve Mehmet Atay, ‘Konken Partisi’ adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Donald L. Coburn’un eserinden sahneye uyarlanan oyun, 27 Ocak tarihinde Baba Sahne’de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Nedim Saban’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Konken Partisi’, hayatlarının son dönemlerinde tesadüfen karşılaşan Fonsia ile Weller’in hikâyesini anlatıyor. Zamanlarını konken partileriyle geçiren iki karakter, bir anda tüm geçmişlerini ve iç dünyalarını masaya yatırıyor.

İstanbul’daki gösterimlerin ardından oyun Türkiye genelinde turneye çıkarak farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak.