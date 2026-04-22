Şarkının söz ve müziği, sanatçının önceki projelerinde olduğu gibi yine Melza imzasını taşıyor. "Zorba dünya"ya karşı bir sitem niteliği taşıyan eserin düzenlemesi (aranje), mix ve mastering işlemleri ise müzik dünyasının deneyimli ismi Sedat Sakarya tarafından gerçekleştirildi.

“Yaz Bizi”nin video klibinde yönetmen koltuğunda da Sedat Sakarya yer alıyor. Şarkının ruhundaki "Tüm hayal kırıklıklarına rağmen... Yine de ve yeniden aşka varız" temasını Melza’nın samimi ifadesi ve yorumuyla birleştirerek izleyiciye etkileyici bir atmosfer sunuyor.

“Yaz Bizi” 22 Nisan Çarşamba günü 2K Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda ve 2K Prodüksiyon YouTube kanalında yayında.