CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Londra’daki market fiyatları üzerinden Türkiye’deki yaşam maliyetini sert bir dille eleştirdi. Londra'daki yaşam maliyetinin dünyanın en pahalı şehirleri arasında yer almasına rağmen, temel gıda ürünlerine erişimin Türkiye'den çok daha kolay olduğunu vurgulayan Salıcı, çarpıcı bir kıyaslama sundu.

"FARKIN ADI AKP'DİR"

Türkiye'deki gıda enflasyonunun savaş ve çatışma altındaki ülkelerden bile yüksek olduğunu vurgulayan Salıcı, 23 yıllık yönetimin sonunda ortaya çıkan tabloyu "Emeğimiz ucuz, soframız pahalı" sözleriyle özetledi.

Oğuz Kaan Salıcı’nın ifadeleri şu şekilde:

"Kardeşlerim; Londra’dan gelen market fiyatlarını paylaşıyorum. Temel gıda sepeti yapalım. Kıyaslamak için 1 poundu 61 lira alalım. Girelim markete; 1 kg pirinç 2.79 £, 1 kg un 1.19 £, 1 kg dana eti 10.99 £, 1 kg tavuk göğsü 4.49 £, 1 kg tam yağlı süt 1.49 £, 1 litre ayçiçek yağı 2.19 £, 1 kg toz şeker 1.49 £, 800 gr beyaz peynir 8.39 £, 500 gr makarna 1.39 £, 500 gr çay 4.99 £, 400 gr bezelye konservesi 0.99 £, 200 gram tereyağı 3.29 £ ve 12’li yumurta 3.79 £ olmak üzere toplamda 47.47 £ tutuyor. Bu sepet 2 bin 896 TL yapıyor.

Şimdi gelelim memlekete. Tüm illerimizde olan bir zincir marketin web sitesinden aynı sepeti muadilleriyle kıyaslayarak yapalım: 1 kg pirinç 165 TL, 1 kg un 50 TL, 1 kg dana eti 1100 TL, 1 kg tavuk göğsü 370 TL, 1 kg tam yağlı süt 105 TL, 1 litre ayçiçek yağı 175 TL, 1 kg toz şeker 45 TL, 800 gram beyaz peynir 275 TL, 500 gr makarna 35 TL, 500 gr çay 170 TL, 400 gram bezelye konservesi 51 TL, 200 gram tereyağı 200 TL ve 12’li yumurta 114 TL tutuyor. Toplamda 2 bin 855 TL olan bu sepet 46.8 £ ediyor.

Savaştaki İran’da market fiyatlarını gündeme getirdiğimde, pek çok ürün alım gücüne rağmen bile Türkiye’de daha pahalıyken satın alma paritesini öne sürenler olmuştu. Londra’da savaş yok. Alım gücü ortada. Türkiye’de haftalık 45 saat karşılığı kazanılan aylık asgari ücret 28 bin 75 TL. Londra’da saatlik asgari ücret (Londra Yaşam Ücreti) 14,8 £. Yani Londra’da asgari ücretlinin bir aylık net geliri yaklaşık 135 bin TL. Londralı 5 misli fazla kazanıyor. Ama aynı sepet için bizimle aynı parayı ödüyor. Bu işte bir terslik yok mu? Londra finansın başkenti. Yaşam maliyeti endekslerinde; dünyanın en pahalı şehirleri arasında. Buna rağmen aynı temel ihtiyaç sepeti için; Londra’da 3 saat çalışıyorsun, Türkiye’de 18 saat. Bu işte bir terslik yok mu?

Un ihracatında dünya lideriyiz; un bizde 50 lira, Londra’da 72 lira. Yumurta ihracatında dünya üçüncüsüyüz; yumurtanın tanesi ortalama 9-10 lira, Londra’da 20-25 lira. Ayçiçek yağı ihracatında dünya dördüncüsüyüz; ayçiçeği bizde 175 lira, Londra’da 134 lira. Çay üretiminde dünya beşincisiyiz; çay burada 170 lira, Londra’da 304 lira. Türkiye’de tarladan çıkan ürün binlerce kilometre öteye gidiyor. Nakliyesi, gümrüğü, vergisi… Fiyatlar eklene eklene, Londra’daki rafa çıkıyor. Türkiye’deki vatandaşın kendi ülkesinde üretilen ürünü alım gücü, o ürünü ithal eden Londralıdan katbekat daha düşük. Bu işte bir terslik yok mu?

Türkiye’de 17.5 milyon sığır, 46 milyon koyun var; Birleşik Krallık’ta ise 9.3 milyon sığır ve 30 milyon koyun var. Mera alanı bizde daha çok. Hayvan burada, mera burada… Ama et İngilizin tabağında. Bu işte terslik yok mu? Birleşik Krallık’ta gıda enflasyonu %3.7. Haydi, o gelişmiş ülke… Çatışma altındaki Lübnan’da %19.4, Filistin’de %16.4, Ukrayna’da %9.5, Somali’de %7.8 iken bizde, TÜİK’e göre bile, %32.3. Bu işte terslik yok mu? Kardeşlerim; Londra ile Türkiye arasında elbette fark vardır. Bu farkın adı AKP’dir. AKP iktidara dün gelmedi. 23 yıldır tarımı ve hayvancılığı yönetiyor, ücretleri belirliyor. Sonunda tablo ortada… Emeğimiz ucuz, soframız pahalı. Meksikalı gibi kazanıyor, Londralı gibi harcıyoruz. Tekrar ediyorum: Coğrafya kaderdir ama kötü yönetim kader değildir."