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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez kentinde kimliği belirlenemeyen 117 kişinin cenazesi, San Rafael Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Olay Meksika basınında: Fiscalía de Distrito Zona Norte'nin açıklamasına dayanarak haberleştirilmesine izin verildi.





DEFİNLERDEN 65 'İ ŞİDDET MAĞDURU





Eyalet Başsavcılığı ve Adli Tıp Servisi ekiplerince mezarlığa getirilen cenazeler, ileride kimliklerinin belirlenmesi durumunda yerlerinin tespit edilebilmesi amacıyla ayrı mezarlara defnedildi.



Kuzey Bölgesi Adli Hizmetler ve Adli Bilimler Koordinatörü Hector Jacome, cenazelerden 65'inin şiddet sonucu hayatını kaybeden erkeklere ait olduğunu, 4 kişinin kazalarda, 8 kadının ise doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Her cenaze için, ileride yapılacak soruşturma ve genetik testlerle kimliklerinin belirlenmesi halinde yakınlarına teslim edilebilmelerini sağlayacak ayrı kayıt oluşturuldu.