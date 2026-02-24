Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik operasyonda kartelin elebaşı El Mencho öldürüldü. Operasyonun gerçekleştiği Jalisco eyaletinde yönetim ‘kırmızı alarm’ ilan ederek vatandaşların evlerinde kalması gerektiğinin altını çizdi.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını kaybetti.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını anlattı. Trejo, askeri istihbaratın kartel elebaşının en yakınındaki adamlarından biri ve sevgilisi üzerinden takip edildiğini belirterek şunları söyledi:

"20 Şubat'ta Merkezi Askeri İstihbarat, El Mencho'ya yakın bir kişinin kimliğini belirledi. Bu kişi, El Mencho'nun sevgilisini Tapalpa'daki tesise götürdü ve burada El Mencho ile sevgilisi buluştu. 21 Şubat'ta güvenilen kişi tesisten ayrıldı, ancak istihbarat bilgileri El Mencho'nun hala orada olduğunu ortaya koydu. Mencho, bir güvenlik çemberiyle tesiste kalmaya devam etti. Askerler ise 21 Şubat'ta operasyonun planlamasını gerçekleştirdi."

"ÖZEL EKİP TARAFINDAN KORUNUYORDU"

El Mencho'nun ağır silahlarla donatılmış bir ekip tarafından korunduğunu hatırlatan Trejo, operasyonun üç bileşenden oluştuğunu, bunların Ortak Özel Kuvvetler, Ordu Özel Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar Acil Müdahale Özel Gücü olduğunu söyledi.

Trejo, El Mencho'nun askerleri fark edince adamlarının ateş açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"El Mencho, askerlerin ilerlemesini durdurmak için kulübeler bölgesinde bir grup bıraktı, askerler ise saldırıya karşılık verdi. Organize suçların gerçekleştirdiği saldırı çok şiddetliydi. Uyuşturucu çetelerinin 7 uzun menzilli silahı, 2 roketatarı ve 8 aracı vardı. El Mencho ve yakınları bir ormanlık alana kaçtı."

El Mencho ve yakınlarının ormanlık alandayken bir helikoptere saldırdığını söyleyen Trejo, "Helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı. Daha sonra El Mencho ve suç ortakları, çatışmalarda aldıkları yaralar nedeniyle hava yoluyla Meksiko Şehri'ne taşınırken yaşamlarını yitirdi" dedi.

ABD’DEN DESTEK GELDİ Mİ?

Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuşmasında operasyonun tamamen Meksika federal güçleri tarafından yürütüldüğünü ancak Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti.

Kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük gayret gösterdiğini dile getiren Sheinbaum, "ABD güçlerinin herhangi bir katılımı yok, operasyonun tamamı Ulusal Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Daha fazla huzur var, hükümet var, silahlı kuvvetler var, barış var ve güvenlik var." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük çaba gösterdiğini kaydetti.