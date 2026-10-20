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Kaynak: AA

Meksika’nın doğusunda bulunan Veracruz eyaletinde hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına, can kayıplarına ve büyük çaplı hasara neden oldu.

Eyaletin sivil savunma biriminden yapılan açıklamalarda, saatte 100 kilometrenin üzerine çıkan rüzgarın ve yoğun yağışın özellikle güney kesimlerde ciddi zarara yol açtığı belirtildi.

Yaşanan afetlerde iki ayrı olay sonucunda toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Heyelan nedeniyle aynı aileden 4 kadın yaşamını yitirirken, elektrik kesintisinin ardından benzinli jeneratör çalıştıran bir aileden 6 kişi gaz zehirlenmesi sonucu öldü.

Afetin ardından eyalette acil durum ilan edildi. Etkilenen bölgelerde mahsur kalan yüzlerce kişi, ordunun ve deniz kuvvetlerinin yürüttüğü tahliye çalışmalarıyla güvenli alanlara taşındı.

Veracruz’un güneyinde riskli bölgelerde yaşayanların tahliyesi ve afetzedelere yardım ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor. Bölgede yeni şiddetli yağışların beklendiğine ilişkin meteorolojik tahminler nedeniyle yetkililer alarm durumunu sürdürüyor.

VALİDEN VATANDAŞLARA SIĞINAK ÇAĞRISI

Veracruz Valisi Nahle Garcia, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalet genelinde vatandaşların kullanabilmesi için sığınma merkezlerinin hizmete açıldığını bildirdi. Garcia, can kayıplarının önüne geçmenin öncelikleri olduğunu vurgulayarak tehlike altındaki kişilerin gecikmeden güvenli barınma alanlarına ulaşması gerektiğini belirtti.

Yağışların devam edeceğine dikkati çeken Garcia, halka tedbirleri elden bırakmamaları çağrısında bulundu. Vali, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve tehlikeli bölgelerde bulunanların vakit kaybetmeden sığınma merkezlerine gitmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgede tahliye, yardım ve güvenlik çalışmaları sürerken, beklenen yeni yağışlar nedeniyle vatandaşlara yönelik uyarılar da devam ediyor.