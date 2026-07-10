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Kaynak: AA

Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında göçmen operasyonları nedeniyle diplomatik bir kriz filizleniyor. Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco Alvarez, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) yürüttüğü faaliyetlerde 17 Meksika vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurarak konuyu ABD yargısına taşıyacaklarını açıkladı.

CNN'in aktardığı bilgilere göre, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ICE gözetimindeyken 14, operasyonlar esnasında ise 3 Meksikalı hayatını kaybetti. Yaşanan can kayıplarına tepki gösteren Bakan Alvarez, alışılagelmiş diplomatik temasların ötesine geçeceklerini vurguladı. Alvarez, olayların aydınlatılması adına doğrudan ABD'deki ilgili savcılıklara müracaat ederek resmi soruşturma açılmasını talep edeceklerini ve suç duyurusu sürecini başlatacaklarını belirtti.

Meksika'nın bu hamlesine karşılık ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından bir açıklama yapıldı. Bakanlık, merkezlerde tutulan tüm göçmenlerin ihtiyaç duydukları bakımı eksiksiz aldığını savundu. Ayrıca operasyonlarda görev alan ICE personelinin, zorunlu hallerde yalnızca "asgari düzeyde güç kullanacak" şekilde sıkı bir eğitimden geçirildiği ileri sürüldü.

İki ülke arasındaki tansiyonu yükselten somut olaylardan biri de Teksas eyaletinde yaşanmıştı. 7 Temmuz'da bir ICE yetkilisinin, Lorenzo Salgado Araujo isimli Meksika vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü kayıtlara geçmişti. ICE idaresi, Araujo'nun görevlilerin emirlerine riayet etmediğini ve memurun bu sebeple silahına davrandığını iddia etmişti.