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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı konuk etti.

Karşılaşma futbol kalitesi açısından beklentilerin altında kalırken, tribünlerden yükselen sıra dışı bir ses izleyicilerin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maç boyunca devam eden ses nedeniyle birçok futbolsever sosyal medyada paylaşım yaptı.

Bazı kullanıcılar sorunun yayın kaynaklı olduğunu düşünürken bazıları ise mikrofonlarda teknik bir arıza yaşandığını öne sürdü.

GİZEMLİ SESİN ADI: MATRACA

Kulakları tırmalayan sesin kaynağının "matraca" adı verilen geleneksel Meksika müzik aleti olduğu ortaya çıktı. El ile çevrilen bu enstrüman, döndükçe yüksek ve ritmik bir ses çıkarıyor.

MEKSİKA FUTBOL KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI

Matraca, Meksika tribün kültürünün en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle milli takım maçlarında sıkça kullanılan bu araç, taraftarların takımlarına verdiği desteğin bir parçası olarak görülüyor.

Yıllardır stadyum atmosferine eşlik eden matraca, Meksika futbolunun hem görsel hem de işitsel simgeleri arasında yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Meksika taraftarlarının açılış maçında yoğun şekilde kullandığı matraca, Dünya Kupası'nın ilk gününde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.