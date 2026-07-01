Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Maça taraftar desteğini arkasına alarak başlayan Meksika, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ele geçirip rakibini kendi yarı sahasına hapsetti. Üst üste geliştirdiği ataklarla Ekvador savunmasını zorlayan ev sahibi ekip, aradığı golü 22. dakikada buldu. Orta sahada kazanılan top sonrası hızlı gelişen atakta Quinones fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Golden sonra da baskısını sürdüren Meksika, 31. dakikada Ekvador savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi. Kazanılan topun ardından gelişen atakta Raul Jimenez'in golüyle fark ikiye çıktı ve ev sahibi ekip önemli bir avantaj yakaladı. Kalan bölümde daha fazla risk alan Ekvador zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışsa da ilk yarı Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devreye iki oyuncu değişikliğiyle başlayan Ekvador, hücum ağırlıklı bir oyun tercih ederek uzun süre rakip yarı alanda topa sahip oldu. Ancak Meksika savunmasını aşmakta zorlanan Güney Amerika temsilcisi, topa daha fazla hükmetmesine rağmen net fırsatlar oluşturamadı. Kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele Meksika'nın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Meksika bu sonucun ardından son 16 turuna yükseldi.

MEKSİKA'NIN KALESİNİ EKVADOR DA YIKAMADI

İspanya'yla birlikte 2026 Dünya Kupası'nın gol yemeyen iki takımından biri olan Meksika'nın filelerini Ekvador da sarsamadı.

A Grubu'ndaki ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0'la geçen Meksika, üçüncü maçında da Çekya'yı 3-0 mağlup etti.

Ekvador maçını da 2-0 kazanarak tur atlayan 'El Tri' (Üç renkliler), oynadığı 4 maçta da rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Meksika ise oynadığı 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

TURU TARAFTARLARIYLA KUTLADILAR

Meksikalı futbolcular, son 16'ya yükselmenin sevincini taraftarlarıyla beraber kutladı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından yedek oyuncularla birlikte saha içinde bir araya gelen Meksikalı oyuncular, daha sonra tüm tribünleri dolaşarak taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar yaptı.

Taraftarların kutlaması ise stat dışında devam etti.

QUİNONES, MEXİCO CİTY'DE DURDURULAMIYOR

Meksika'nın Kolombiya asıllı golcü oyuncusu Julian Quinones, Mexico City Stadı'nda gollerine devam etti.

Meksika'nın şu ana kadar oynadığı dört maçın üçünde gol sevinci yaşayan Quinones, attığı üç golü de Mexico City Stadı'nda kaydetti.

Açılış maçında Güney Afrika'ya karşı fileleri havalandıran Quinones, grubun son maçı olan Çekya karşısında da topu ağlarla buluşturmayı başardı.

Quinones'in 4 maç içinde gol atamadığı tek müsabaka ise Guadalajara'da oynanan ve Meksika'nın 1-0 kazandığı Güney Kore maçı oldu. Bu maçta takımının tek golü Luis Romo attı.

Golcü oyuncu, aynı zamanda maçın adamı seçildi.

RAUL JİMENEZ REKORA GÖZ KOYDU

Meksika'nın ikinci golünü atan Raul Jimenez, milli takımdaki gol sayısını 47'ye yükselterek zirveyle arasını kapattı.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'ya attığı golle 46 gollü Jared Borgetti'yi yakalayan Jimenez, Ekvador karşısında attığı golle 47 gole ulaştı ve ikinciliği ele geçirdi.

Meksikalı oyuncu, 5 gol daha atması halinde 52 golle zirvede yer alan Chicharito lakaplı Javier Hernandez'e ortak olacak.