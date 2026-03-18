Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran’ın 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını Meksika’da oynayabilme ihtimaline sıcak yaklaştıklarını açıkladı.

Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, İran’ın turnuva maçlarını ülkede oynama olasılığına yeşil ışık yaktı.

Bir gazetecinin, “Meksika bu organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır mı?” sorusuna Sheinbaum, olumlu yanıt verdi.

İran’ın karşılaşmalarına Meksika’nın ev sahipliği yapıp yapmayacağına FIFA’nın lojistik şartlara göre karar vereceğini belirten Sheinbaum, ülkelerinin bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmeyeceğini vurguladı. Sheinbaum, Meksika’nın uluslararası ilişkilere açık bir ülke olduğunu ifade ederek, siyasi bir engel oluşturmayacaklarını, uygun görülmesi halinde organizasyona hazır olduklarını dile getirdi.

İran’ın maçlarının başlangıçta ABD’de oynanmasının planlandığını hatırlatan Sheinbaum, FIFA ile alternatifler üzerine teknik değerlendirmelerin sürdüğünü, sürecin ilerleyen aşamalarında kamuoyuna bilgi verileceğini söyledi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ise yaptığı açıklamada, ABD’nin güvenlik konusunda net bir garanti sunmadığını belirterek, bu nedenle ülkesinin ABD’ye gitmeyeceğini ifade etti. Taj, İran’ın maçlarının Meksika’da oynanması için FIFA ile temasların devam ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran Milli Takımı’nın turnuvaya katılımının güvenlik açısından risk oluşturabileceğine dair uyarıda bulunmuştu.

ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.