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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu son maçında Meksika, sahasında karşılaştığı Çekya'yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasını üçte üç yaparak tamamladı.

Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mateo Chavez, 61. dakikada Julian Quinones ve 90+4. dakikada Alvaro Fidalgo kaydetti.

LİDER OLARAK TUR ATLADI

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselten Meksika, A Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Turnuvaya veda eden Çekya ise grubu 1 puanla son sırada bitirdi.

Meksika, son 32 turunda C, E, F, H veya I Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

OCHOA'DAN TARİHİ BAŞARI

Meksika'nın tecrübeli kalecisi Guillermo Ochoa, karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna dahil olarak kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.

40 yaşındaki file bekçisi, 2014, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda forma giyme başarısı gösterirken, Meksika'nın Dünya Kupası kadrosuna altıncı kez seçilen isim olarak da tarihe geçti.