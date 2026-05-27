Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mekke’de bulunan kutsal mabede sabahın erken saatlerinden itibaren akın eden hacılar, omuz omuza saf tutarak bayram namazını eda etti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen milyonlarca Müslüman, namazın ardından tavaf ibadetlerini sürdürdü.

Suudi Arabistan yetkilileri, bu yılki hac organizasyonu kapsamında güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında geniş çaplı önlemler alındığını açıkladı. Özellikle yüksek hava sıcaklıklarına karşı hacılara yönelik su dağıtımı ve sağlık hizmetlerinin artırıldığı belirtildi.

Yetkililer, ibadetlerin güvenli ve düzenli şekilde sürdürülebilmesi için sahada yoğun personelin görev yaptığını ifade etti.