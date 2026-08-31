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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın 7 Ağustos tarihinde temelini attığı Mekke İttifakı, kurumsal adımlarını atmak üzere 31 Ağustos'ta İstanbul'da ilk kritik toplantısını gerçekleştiriyor.

KİMLER TOPLANTIDA YER ALACAK?

Üç ülkenin savunma bakanları, dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanlarını bir araya getiren Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, bu zirvede ittifakın gelecekteki rotasını ve askeri işbirliği hamlelerini masaya yatıracak.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

Pakistan adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asıf ile Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Münir katılım sağlıyor.

Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde oluşturulan bu komitenin daimi sekretaryası Suudi Arabistan'da yer alacak.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

Toplantının odak noktasında küresel ve bölgesel güvenlik dinamikleri bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD-İran gerilimi ve henüz kalıcı bir uzlaşmaya varılamamış olması, Kızıldeniz'de Husilerin geçiş güvenliğini tehdit eden saldırıları, Türkiye ve Pakistan'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki Kızıldeniz İttifakı'na sunabileceği olumlu katkılar ve İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ve Gazze'deki barış sürecinin ikinci aşamasında karşılaşılan engelleri masadaki kritik başlıklar olacak.

ASKERİ VE SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ

Komitenin öncelikli hedefi, üç ülke arasında güvenlik alanında somut adımlar atıyor. Bu kapsamda; savunma kapasitelerinin ortaklaşa artırılması hedefleniyor. Ordular arası "birlikte çalışabilirliğin" (interoperability) güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ortak Ar-Ge ve üretim projeleriyle savunma sanayii işbirliğinin derinleştirilmesi planlanıyor. Terörle mücadele konusunda ortak çabaların artırılması da görüşülecek konular arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, farklı ordu yapılarının ortak hareket edebilmesinin, istihbarat ve lojistik paylaşımının önemine daha önce dikkat çekmişti.

NATO'NUN 5. MADDESİNE BENZER GÜVENCE VE GENİŞLEME SÜRECİ

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın en dikkat çekici boyutu, NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde, taraflardan birine yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış kabul edilecek olması oldu.

İttifakın kurumsallaşma sürecinde sekretaryanın çalışma usulleri ve liderler zirvelerinin takvimi netleşecek. Ayrıca, paktın yeni üyelere açılması, özellikle Mısır'ın katılım ihtimali de değerlendirilecek. Hakan Fidan'ın daha önceki açıklamalarına göre, üç kurucu ülkenin onayı doğrultusunda ittifakın standartlarına uyan diğer devletler de yapıya katılabilecek.