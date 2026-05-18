Aksiyon ve dramatik unsurları bir araya getiren Hidari, Edo döneminin efsanevi marangoz ustalarından Jingoro Hidari’nin hikâyesinden ilham alıyor. Reeves, filmde ihanet sonrası intikam yolculuğuna çıkan Jingoro karakterini seslendirecek.

Filmin merkezinde, Edo Kalesi’nin yeniden inşasıyla ilgili sırları gizlemek isteyen karanlık güçlerin hedefi hâline gelen Jingoro yer alıyor. Yaşadığı ihanet sonucunda hem en yakınlarını hem de bedeninin bir parçasını kaybeden usta zanaatkâr, acısını öfkeye dönüştürerek kendi adaletini sağlamaya çalışıyor.

Jingoro’nun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise ölümcül mekanik protez kolları ve sıra dışı marangozluk yetenekleri. Hikâye boyunca karaktere “Uyuyan Kedi” adlı sadık yol arkadaşı eşlik ediyor. Film, intikam temasını kişisel dönüşüm ve kimlik arayışıyla harmanlayacak.

Projeyle ilgili konuşan Keanu Reeves, Hidarinin yaratıcı dünyasından büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. Ünlü oyuncu, konsept aşamasından itibaren ekibin ortaya koyduğu vizyonun olağanüstü olduğunu vurgulayarak filmin dünya çapında izleyiciler için özel bir deneyim sunabileceğini ifade etti.

Yönetmen Masashi Kawamura da Reeves ile çalışmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirtti. Kawamura, oyuncunun yalnızca sesiyle değil, yaratıcı katkılarıyla da filmin evreninin şekillenmesine destek verdiğini dile getirdi.

Hidarinin temeli, 2023’te YouTube’da yayımlanan kısa filme dayanıyor. Stop-motion tekniğiyle hazırlanan yapım, kısa sürede yaklaşık 5 milyon izlenmeye ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Filmin yapımcılığını üstlenen Noriko Matsumoto ise Japonya’nın önde gelen stop-motion stüdyolarından dwarf studios ile dikkat çekiyor. Stüdyonun Netflix için hazırladığı Rilakkuma and Kaoru uluslararası başarı yakalamıştı.

Şimdilik filmin vizyon tarihi ve diğer seslendirme kadrosuna dair resmi bir açıklama yapılmış değil.