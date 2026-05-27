Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gemide çoğunluğu Alman olmak üzere 2 bin 670 yolcu ve 922 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Marmaris Müzesi, yat limanı ve Uzunyalı Sahili’ni ziyaret etti.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gruplar halinde gezen yolcular, sahil hattındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Ayrıca birçok turist Dalyan Kaunos bölgesi ile günübirlik koy turlarına katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası’na hareket edeceği öğrenildi.