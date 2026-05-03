Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca Köyü’nde kaybolan 2,5 yaşındaki Melike, 16 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu.

Küçük çocuğun sağ salim bulunması ekipler ve ailesi için büyük sevinç yarattı.

MEHMETÇİK’TEN DUYGULANDIRAN AN

Arama çalışmalarına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sergilediği davranış ise yürekleri ısıttı.

Melike’nin üşüdüğünü fark eden bir askerin, “Komutanım, montumuzu verelim” diyerek kendi kıyafetini çıkarması duygusal anlara sahne oldu.

ŞEFKAT DOLU MÜDAHALE

Küçük çocuğa ilk müdahaleyi yapan askerlerin şefkatli yaklaşımı dikkat çekerken, ekiplerin mutluluktan gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Melike, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

AİLEDEN MEHMETÇİĞE TEŞEKKÜR

Olayın ardından Melike’nin ailesi ve bölge halkı, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Yaşanan bu olay, Mehmetçiğin sadece güvenlik değil, insani yönüyle de toplumun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.