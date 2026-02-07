NATO tarafından Almanya’da icra edilecek Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı birlikler düzenlenen törenle görev bölgelerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, NATO’nun caydırıcılığını artırmak ve savunma yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan Müttefik Mukabele Kuvveti (ARF) kapsamında Türkiye’nin kritik bir sorumluluk üstlendiği vurgulandı. Bu çerçevede 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı’ndan görevlendirilen unsurlarla teşkil edilen Muharebe Grubu, yaklaşık üç hafta sürecek tatbikatta Türkiye’yi temsil edecek.

8 ÜLKEDEN 10 BİN ASKER KATILACAK

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetleri arasında gösterilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikat, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine hızlı intikal ve yığınaklanma kabiliyetlerini test etmeyi hedefliyor.

TCG ANADOLU VE YERLİ-MİLLİ İMKANLAR KULLANILACAK

Tatbikata Türkiye’den; Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor. Türk birliği, tatbikat süresince yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatı kullanacak.

Birliklerin intikali, 20 Ocak 2026 tarihinde çok maksatlı amfibi gemi TCG Anadolu ve sivil nakliye gemileriyle başladı. Deniz yoluyla Almanya’nın Emden Limanı’na ulaştırılan araç, gereç ve mühimmat; hava yoluyla bölgeye sevk edilen personelle buluşturulacak. Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan ilk uçak Almanya’daki Wunstorf Hava Üssü’ne ulaştı. Bugün ve yarın toplam 650 personelin daha sevki gerçekleştirilecek. Tatbikata Türkiye’den yaklaşık 2 bin personel katılıyor.

BERGEN’DE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK EĞİTİMİ

Lojistik hazırlıkların tamamlanmasının ardından Türk birliği, Almanya’daki Bergen Tatbikat Alanı’nda konuşlanacak. Mehmetçik, burada müttefik ülke askerleriyle çeşitli muharebe fonksiyon alanlarında ortak eğitimler icra edecek. Tatbikatla birlikte NATO kapsamındaki birlikte çalışabilirlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı, NATO’nun yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerinin stratejik intikal yeteneklerini test ederken, Türkiye’nin ittifak içindeki kilit rolünü ve askeri kapasitesini bir kez daha gözler önüne serecek.