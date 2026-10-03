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Kaynak: İHA

Öğrencilerin vatan sevgisi, görev bilinci, disiplin, dayanışma ve fedakârlık gibi değerleri yakından tanımalarının amaçlandığı etkinlikte, Mehmetçiklerin günlük görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.



Askerî araçları da inceleyen öğrenciler, Mehmetçiklerle sohbet ederek görevleri, vatan ve millet sevgisi ile birlik ve beraberliğin önemi konusunda deneyimleri dinledi.



Etkinlikte öğrenciler, Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşarak yemek yedi. Samimi ortamda gerçekleştirilen sohbetlerin ardından öğrenciler, Mehmetçiklere teşekkür etti.



"Mehmetçik ile Bir Gün" etkinliğinin, öğrencilerin ülkeye hizmet, sorumluluk, dayanışma ve milli birlik gibi değerleri yakından tanımalarına katkı sağladığı belirtildi.