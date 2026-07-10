Suriye’nin Deyrizor bölgesinde faaliyetlerini yürüten 2’nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı, Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurdu.
Mehmetçik Fırat'ı böyle geçti: 240 metrelik sır çözüldü
Mehmetçik, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde Fırat Nehri üzerine 240 metrelik dev bir yüzer köprü kurdu: Kontrolleri tamamlanan stratejik köprü bugün yöre halkının hizmetine açılarak iki yakayı birbirine bağladı.Kaynak: DHA
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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri sadece güvenlik değil hayatı kolaylaştıran çözümler de sağlıyor.
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