Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mehmetçik Fırat'ı böyle geçti: 240 metrelik sır çözüldü

Mehmetçik Fırat'ı böyle geçti: 240 metrelik sır çözüldü

Mehmetçik, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde Fırat Nehri üzerine 240 metrelik dev bir yüzer köprü kurdu: Kontrolleri tamamlanan stratejik köprü bugün yöre halkının hizmetine açılarak iki yakayı birbirine bağladı.

Kaynak: DHA
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Mehmetçik Fırat'ı böyle geçti: 240 metrelik sır çözüldü - Resim: 1

Suriye’nin Deyrizor bölgesinde faaliyetlerini yürüten 2’nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı, Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurdu.

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Mehmetçik Fırat'ı böyle geçti: 240 metrelik sır çözüldü - Resim: 2

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri sadece güvenlik değil hayatı kolaylaştıran çözümler de sağlıyor.

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Mehmetçik Fırat'ı böyle geçti: 240 metrelik sır çözüldü - Resim: 3
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Mehmetçik Fırat'ı böyle geçti: 240 metrelik sır çözüldü - Resim: 13
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