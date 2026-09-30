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Kaynak: DHA

Mili Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla sürdürülen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında meskun mahal eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Birlikte eğitim, müşterek güç! Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi” ifadelerine yer verildi.

Faaliyetlere ilişkin yapılan değerlendirmede, tatbikatta yer alan birliklerin zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdikleri vurgulandı.