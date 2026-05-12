Tutuklu BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in yargılandığı dava Gaziantep'te görüldü.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Mehmet Türkmen hakkında hapis cezası verilmesini talep etti. Türkmen'in sendikacılık yapmasına engel teşkil edecek şekilde 'siyasi yasak' da talep eden savcılık, tahliye kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Türkmen hakkında beraat ve tahliye kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Türkmen, Gaziantep’te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle 16 Mart’ta tutuklanmıştı.

Türkmen, "Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil" açıklamasında bulunmuştu.