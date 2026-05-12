Gaziantep’te Sırma Halı işçilerine verdiği destek sonrası "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada aklandı. Mahkeme, Türkmen’in beraatine ve tahliyesine karar verdi. Cezaevi çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Türkmen, hukuki sürecin ve cezaevi koşullarının Türkiye’deki işçi gerçeğini bir kez daha kanıtladığını söyledi.

"ENSEYİ KARARTMAK YOK"

Duruşma boyunca gösterilen dayanışmanın kişisel bir savunmanın çok ötesine geçtiğini ifade eden Türkmen, "Emeğiyle geçinenlerin nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu gördük. Ancak Türkiye’nin dört bir yanından gelen bu dayanışma olduğu sürece asla umutsuzluğa yer yok," dedi.

İŞ KAZALARI VE "PARMAK" VURGUSU

Konuşmasında iş kazalarında uzuvlarını kaybeden işçilere dikkat çeken Türkmen, şu ifadeleri kullandı:"İş kazalarında kaybedilen parmaklar belki geri gelmeyecek ama işçiyi parmağından, elinden ve hayatından eden bu düzen elbet değişecek. Bu değişim, ancak emeği için kavga verenlerin mücadelesiyle mümkün olacak."

DEZENFORMASYON YASASINA ELEŞTİRİ

Tartışmalı "Dezenformasyon Yasası"nın asıl amacının muhalefeti ve gerçekleri konuşanları susturmak olduğunu savunan Türkmen, kendi beraatinin Türkiye’de adaletin tam olarak tecelli ettiği anlamına gelmediğini belirtti. Halen tutuklu olan gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ ile hukukçuları hatırlatarak, özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

CEZAEVİ KOŞULLARI VE "BAŞPINAR" GERÇEĞİ

Cezaevindeki gözlemlerini de paylaşan Türkmen, koğuşların aşırı kalabalık olduğuna ve temel hakların ihlal edildiğine dikkat çekti. İçeride tanıştığı pek çok kişinin Başpınar Organize Sanayi Bölgesi işçisi olduğunu belirten Türkmen, "İnsanca yaşam ücreti ve çalışma koşulu bulamayan işçilerin suça sürüklendiği bir sistemle karşı karşıyayız. Gerçek suçluların itibar gördüğü değil, hak arayanların özgür olduğu bir ülke için yürümeye devam edeceğiz," diyerek sözlerini noktaladı.