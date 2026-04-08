Gaziantep’te işçi eylemlerine verdiği destek ve sendikal çalışmaları nedeniyle tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutukluluğunun 24. gününde cezaevinden mesaj paylaştı.

Gaziantep E Tipi Cezaevi’nden gönderilen mektup, sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

“İŞÇİLERİN SESİ OLDUĞUM İÇİN TUTUKLUYUM”

Türkmen mesajında, kendisine destek veren işçilere, sendikacılara, siyasetçilere, avukatlara ve gazetecilere teşekkür ederek, “Bu sömürü ve kölelik düzenine karşı işçilerin sesine ses olduğum için hukuksuz yere tutukluyum” ifadelerini kullandı.

“BAŞPINAR’DAKİ PATRONLAR İSTEDİ”

Tutuklanmasının arkasında Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil işverenlerinin taleplerinin bulunduğunu öne süren Türkmen, “Başpınar OSB’nin büyük patronları istediği için, onların düzeni zarar görmesin diye özgürlüğümden mahrum edildim” dedi.

Türkmen, söz konusu düzenin işçilerin emeğini sömürdüğünü savunarak, bu sürecin mücadeleyi durduramayacağını ifade etti. “Ben tutuklu olsam da sendikam öncülüğünde işçilerin kararlılığı ayakta” sözleriyle sendikal mücadelenin süreceğini vurguladı.

Mesajında kendisini yalnız bırakmayan isimlere de yer veren Türkmen, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Milletvekili Perihan Koca ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş başta olmak üzere destek veren siyasetçilere ve hukukçulara teşekkür etti.

Avukatlarının yürüttüğü hukuki sürecin önemine dikkat çeken Türkmen, çok sayıda hukukçunun verdiği desteğin kendisini yalnız hissettirmediğini belirtti.

TUTUKLU GAZETECİLERE SELAM

Türkmen, mesajında tutuklu gazetecilere ve aydınlara da değinerek, “Gerçekleri yazmaya devam eden gazeteciler varken yalnız hissetmek mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda dayanışma vurgusu yapan Türkmen, “Enseyi karartmak yok, biz kazanacağız” sözleriyle mesajını tamamladı.