Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe soyunan eski milli futbolcu Mehmet Topal, akranlarının izlediği yoldan gidere Türkiye'de bir takım çalıştırmak yerine yurt dışında kalmayı tercih etti.

MEHMET TOPAL PETROLUL PLOIESTI İLE YENİDEN ANLAŞTI

Mehmet Topal daha önce iki dönem farklı dönemde çalıştırdığı kariyerindeki tek takım olan Rumen ekibi Petrolul Ploiesti ile yeniden anlaşmaya vardı.

SON DÖNEMİNDE 8 MAÇA ÇIKABİLMİŞTİ

Son olarak geçtiğimiz sezon mayıs ayında Petrolul Ploiesti'nin teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Topal takımın başında yalnızca 8 maç kalabilmişti.

SEZON SONUNA KADAR GÖREV YAPACAK

40 yaşındaki teknik adam, Petrolul Ploiesti ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.