Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmadığını söylerken, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde belirleneceğini söyledi.

Yeni vergi paketinin geleceği iddialarına dair Bloomberg’e verdiği röportajda son noktayı koyan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk dört ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 arttığını, vergi gelirlerindeki artışın ise yüzde 55,6’ya ulaştığını ifade etti.

Şimşek, her iki kalemde de gerçekleşmelerin yıl sonu hedeflerinin yaklaşık üçte birine ulaştığını belirtti.

VERGİ ARTIŞI GÜNDEMDE YOK

Şimşek, yılın geri kalanında harcama disiplininin sürdürüleceğinin altını çizerken, mevcut veriler ışığında bütçe hedeflerinin halen ulaşılabilir olduğunu açıkladı. Hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmadığını belirten Şimşek, buna rağmen bütçe açığını yüzde 3,5 seviyesinde tutmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında yıl ortasında sürpriz bir fiyat ayarlaması yapılmayacağını ifade eden Şimşek, “Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz” şeklinde konuştu.

Döviz piyasalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Şimşek, son dönemde vatandaşların dolar ve euroya yönelmediğini, talebin ağırlıklı olarak altına olduğunu ifade etti. Şimşek, uygulanan ekonomi programının kur üzerindeki baskıyı sınırladığını belirtti.