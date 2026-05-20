Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris’te gerçekleştirilen 5. "Teröre Finansman Yok" (No Money for Terror) Bakanlar Konferansı’na katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen "Terör Finansmanında Finansal İnovasyonun Kötüye Kullanımının Önlenmesi" başlıklı panelde önemli değerlendirmelerde bulunan Şimşek, teknolojinin sunduğu olanakların yanı sıra taşıdığı küresel risklere de dikkat çekti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ödeme sistemlerini hızlandıran, maliyetleri düşüren ve erişilebilirliği artıran finansal inovasyonların, suç örgütleri ile terörün finansörleri tarafından yeni bir kaçış yolu olarak kullanıldığını vurguladı.

"SUÇLULAR HER ZAMAN EN ZAYIF HALKAYI BULUR"

Kripto varlıkların yeni nesil risk ekosisteminin tam merkezine yerleştiğini ifade eden Şimşek, bu enstrümanların saniyeler içinde sınır ötesine transfer edilebildiğini, küresel likiditeye anında erişim sağladığını ve en önemlisi kullanıcı kimliklerini gizleme imkanı sunduğunu belirtti.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) verilerine atıfta bulunan Şimşek, değer istikrarı, anlık transfer kabiliyeti ve kolay erişim gibi özellikleri nedeniyle "stabil coinlerin" (stabil kripto paralar) terör finansörleri tarafından her geçen gün daha fazla suistimal edildiğinin altını çizdi. FATF standartlarının küresel ölçekte aynı kararlılıkla uygulanması gerektiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Standartların uygulanmasında tutarlılık olmaması, aslında bunların hiç uygulanmaması anlamına gelir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacaktır" uyarısında bulundu.

KRİPTO ATM'LERİ YASAK, STABİL COİNLERE LİMİT GELDİ

Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele (AML/CFT) kapsamında kripto varlıklara yönelik çok erken ve radikal adımlar attığını hatırlatan Şimşek, yürütülen kararlı mücadeleye ilişkin şu detayları paylaştı:

“2021 yılı itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcıları yasal yükümlülük kapsamına alındı, lisanslama ve uyum şartları ile seyahat kuralı devreye sokuldu. Taşıdığı yüksek riskler nedeniyle Türkiye genelinde kripto ATM'leri tamamen yasaklandı. FATF tavsiyelerinin de ötesine geçilerek, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar sınırı getirildi. Ayrıca seyahat kuralı şartlarını karşılamayan şüpheli işlemler için zorunlu bekleme süreleri uygulaması başlatıldı.”

"BİLGİ AKIŞI HAFTALAR DEĞİL, SAATLER İÇİNDE OLMALI"

Suç ağlarının ellerindeki fonları saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna aktarabildiğini belirten Bakan Şimşek, küresel işbirliğinin de bu hıza ayak uydurması gerektiğini ifade etti. Şüpheli bir kripto cüzdan tespit edildiğinde ülkeler arasındaki istihbarat ve bilgi akışının haftalarca sürmemesi gerektiğine değinen Şimşek, sürecin saatler içinde çözüleceği dinamik bir uluslararası mekanizmanın kurulmasının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.