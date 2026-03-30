Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP İstanbul Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Fethi Açıkel, Fethi Açıkel’in soru önergesine yanıt vererek Türkiye'nin gri liste ile ilgili durumunu değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin gri listeye yeniden girme riskinin bulunmadığını belirterek, Financial Action Task Force (FATF) ile yürütülen sürecin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan Açıkel, kara para endişelerini dile getirdi.

Fethi Açıkel’in paylaşımı şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'e, Türkiye’nin “Gri Liste” yaptırımına yeniden maruz kalma ihtimaline ilişkin yönelttiğim soru önergesini yanıtladı. Şimşek, "Gri Liste Riski Yok" diyor. Geçmişte maalesef iki kez ülkemiz bu duruma düşmüştü. Milletimiz için elbette beklentimiz budur. Ancak Kara Para endişelerimiz ve parti olarak takibimiz devam edecektir. Zira, AKP iktidarı döneminde Türkiye özellikle 2011-2014 ve 2021-2024 yıllarında, kara paranın aklanmasıyla mücadele standartlarına tam uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Financial Action Task Force tarafından “Gri Liste”ye alınmış; Haziran 2024 itibarıyla gerçekleştirilen dördüncü tur değerlendirme sonucunda ise listeden çıkarılmıştır. Ancak 2025’in ikinci yarısından itibaren artan adli soruşturmalar, mali operasyonlar ve gözaltı-tutuklamalar dikkat çekmektedir.