Bakan Şimşek, kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasının bir vergi affı niteliği taşımadığını vurgulayarak, düzenli ödeme yapan mükelleflerin haklarının korunacağını açıkladı.
Mehmet Şimşek'ten esnaflara kötü haber
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemede ödeme gücü zayıflayan ancak yükümlülüklerini yerine getirme iradesi taşıyan mükelleflere belirli kolaylıklar sağlanabileceğini belirtti.Derleyen: Züleyha Öncü
Yapılandırma sürecinde faizsiz veya enflasyonun altında faiz uygulanmayacağını ifade eden Şimşek, ödeme kapasitesi zayıf olan ancak ödeme niyeti bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda özel imkanlar sunulabileceğini dile getirdi.
Gelir ve kurumlar vergisi borçlarında daha uzun vadeli ödeme planları gündeme gelirken, KDV borçlarında daha sınırlı taksit seçenekleri uygulanacak.
Faiz politikası enflasyonun altında olmayacak.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, yapılandırmada uygulanacak faiz oranlarının gerçekleşen enflasyonun altında olmayacağını net şekilde ifade etti.
Son yıllardaki yüksek enflasyon oranlarına dikkat çeken Bakan, vergi uyumunu bilinçli şekilde bozan mükelleflere herhangi bir kolaylık sağlanmayacağını belirtti.
Teminat limitlerinde esneklik gündemde
Mevcut uygulamada 250 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmazken, yeni düzenlemeler kapsamında Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle bu sınırın artırılabilmesi mümkün olacak.
Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha esnek ödeme koşulları oluşturulabilecek.
Yeni teşvik paketinin maliyeti 90 milyar TL’ye ulaşıyor
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kapsamı genişletilen teşvik paketinin bütçeye maliyetinin yaklaşık 90 milyar TL olması bekleniyor.
Paket kapsamında sanayi sicil belgesine sahip üretim işletmeleri ve zirai üretim yapan kurumlara kurumlar vergisi indirimi sağlanacak.
Genel kurumlar vergisi oranı yüzde 25 seviyesinden yüzde 12,5’e kadar düşürülebilecek. Bu adımın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerinde destekleyici etkiler oluşturması hedefleniyor.
Varlık barışı uygulamasında yüzde 5 vergi öne çıkıyor.
Yeni varlık barışı düzenlemesinde yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye kazandırılması amacıyla yüzde 5 vergi uygulanacak. Uzun vadeli finansal sistem içinde tutulacak varlıklarda ise kademeli vergi avantajları sağlanabilecek.
Hedef, yalnızca beyan değil; sermayenin Türkiye finans sistemine dahil edilmesi ve ekonomik kaynak yapısının güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor.
“Nereden buldun” uygulaması gündemde değil
Şimşek, kamuoyunda tartışılan “Nereden buldun” uygulamasının gündemlerinde olmadığını belirtti. Mevcut sistemde gelir ile harcamalar arasındaki ciddi uyumsuzluk durumlarında yalnızca mevzuatta yer alan “izaha davet” mekanizmasının kullanıldığını ifade etti.
FATF standartlarına uyum
Bakan Şimşek, hazırlanan paketin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası FATF standartlarına uygun şekilde hazırlandığını belirtti.
Varlık barışı kapsamında mali sisteme giriş yapan kaynaklar için finansal denetim süreçlerinin korunacağı ifade edildi.
Yatırım odaklı yeni dönem
Yeni teşvik paketinin temel hedefleri arasında:
Girişimciliğin desteklenmesi
Üretim kapasitesinin artırılması
Uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye’ye çekilmesi
Transit ticaret merkezi oluşturulması
Teknoloji ve çok uluslu şirketlerin merkez operasyonlarının Türkiye’ye yönlendirilmesi bulunuyor.