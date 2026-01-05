TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 artış gösterirken yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. Açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları ile emekli, memur ve memur emeklilerine verilen maaşlara yapılacak zam belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarını yorumladı. Şimşek, dezenflasyon sürecinin genele yayıldığını belirterek fiyat istikrarı sağlanana kadar programı uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Şimşek’in açıklamaları şöyle:

“2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.

Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.

2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak.

Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”