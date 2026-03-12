Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verileri paylaşıldı. Merkez Bankası verilerine göre, ocak ayında cari işlemler hesabı 6,8 milyar dolarla beklentilerin çok üzerinde açık verdiği görüldü.

Ocak 2026'da cari işlemler hesabında 6 milyar 807 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 228 milyon dolarlık açık verildi.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 6 milyar 967 milyon dolar kaydedildi.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocakta cari açık yaklaşık 32,9 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 71,2 milyar dolarlık açık olduğu belirtildi.

"CARİ AÇIK PROGRAM ÖNGÖRÜLERİMİZİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın beklentinin üzerinde gelmesine dair öngörülerin üstünde gerçekleşeceğini ifade etti. Şimşek X hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu. Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı 2025’te yüzde 32,6’ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."