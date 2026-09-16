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Kaynak: Haber Merkezi

Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için yarın toplanacak.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ACİL TOPLANTI KARARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, FİK toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılacak. Komite, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00'de finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Hisse ‌senedi taşıyan fonlar ‌Ağustos ayındaki düzenleme değişikliklerinden sonra son ‌günlerde değer ​kaybı yaşanırken, Borsa İstanbul'da da sert kayıplar görüldü. Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon düzenlemesinden sonra işlem ​hacmi ​düşük hisselerin ​sert düşmesiyle beraber bu ⁠hisseleri taşıyan fonların likidite elde etmekte ​zorlandığını, ​likidite için ana hisseleri ​sattıklarını ifade etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugünü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi yüzde 6,48 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla değer kaybeden yüzde 9,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00'de toplanacaktır." sözleri sarf edildi.