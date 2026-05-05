Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün paylaştığı veriler sonrası bugün tekrar sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bu sefer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, paylaşımını alıntılayan Şimşek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Birçok alanda kayda değer sonuçlar elde ettiğimiz programımıza duyulan güven sayesinde, enflasyonu kalıcı olarak düşürerek fiyat istikrarı hedefimize de ulaşacağız” dedi.

Öte yandan Şimşek'in dün yaptığı paylaşımından çok da farklı ifadeler kullanmaması ancak buna rağmen Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaşım yapması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı ise şöyleydi:

"Bugün nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4,18 olarak açıklandı. Hâlen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibarıyla rüzgâra karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Biz karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız"