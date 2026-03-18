Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik programı kapsamında faizlerde artırıma gidilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim açıklaması sonrası faizlerde indirime gidilmişti. Son günlerde ise indirimler savaşa takılmıştı.
ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasayı sert bir şekilde vurdu. Merkez Bankası ise geçtiğimiz günlerde savaşı göstererek faizi sabit tuttuğunu belirtti.
YÜZDE 20 FAİZ TALEBİ
Yüzde 37’de sabit tutulan faize ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, faizlerin kısa zamanda yüzde 20’nin altına inilmesi talebinde bulundu.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Gültepe, şu ifadeleri kullandı:
“Ama aynı zamanda rekabetçilik konusunda yaşadığımız sorun da stabil duruyor. Son iki yılda faiz yüzde 50’den yüzde 37’ye indi ancak bu iniş çok yavaş kaldı. Sanayicinin nefes alması için faizler kısa zamanda yüzde 20’nin altına inmeli. Bugün daha düşük bir faizle burada olmalıydık”