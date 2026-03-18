Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik programı kapsamında faizlerde artırıma gidilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim açıklaması sonrası faizlerde indirime gidilmişti. Son günlerde ise indirimler savaşa takılmıştı.

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasayı sert bir şekilde vurdu. Merkez Bankası ise geçtiğimiz günlerde savaşı göstererek faizi sabit tuttuğunu belirtti.

YÜZDE 20 FAİZ TALEBİ

Yüzde 37’de sabit tutulan faize ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başka­nı Mustafa Gültepe, faizlerin kısa zamanda yüzde 20’nin altına inilmesi talebinde bulundu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

“Ama aynı za­manda rekabetçilik konusun­da yaşadığımız sorun da stabil duruyor. Son iki yılda faiz yüz­de 50’den yüzde 37’ye indi an­cak bu iniş çok yavaş kaldı. Sa­nayicinin nefes alması için fa­izler kısa zamanda yüzde 20’nin altına inmeli. Bugün daha düşük bir faizle burada olmalıydık”