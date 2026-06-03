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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iktidarın ekonomi ve tasarruf politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Hazine’nin açıkladığı güncel verilere dikkat çeken Şahin, bütçe kaynaklarının dağılımındaki adaletsizliğe vurgu yaptı.

"MİLLETE KEMER SIKMA, FAİZE GELİNCE PARA VAR"

Hükümetin vatandaşa yönelik "tasarruf" ve "sabır" çağrılarını eleştiren Şahin, faiz ödemelerinde ise hiçbir aksama yaşanmadığını belirtti. Paylaşımında, ekonomi yönetiminin önceliklerini sorgulayan DEVA Partili Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tabloya iyi bakın. Millete gelince kemer sıkma var, sabır var, tasarruf var. Ama faize gelince para da var, takvim de var, ödeme de var."

"ÜÇ AYDA 650 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDEMESİ"

Hazine’nin resmi tablolarına atıfta bulunarak çarpıcı bir bütçe verisi paylaşan İdris Şahin, üç aylık dönemde faize devasa bir kaynak aktarıldığını ifade etti. Toplumun farklı kesimlerinin ekonomik darboğazda olduğunu hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazine’nin kendi tablosuna göre üç ayda yalnızca faiz ödemesi 650 milyar liraya yaklaşıyor. Emekliye kaynak yok, çiftçiye kaynak yok, gence kaynak yok ama faize sıra gelince takvim tıkır tıkır işliyor."

"MİLLETİN ALIN TERİ EZDİRİLEMEZ"

Ekonomik yükün tamamen vatandaşın omuzlarına yüklendiğini belirten İdris Şahin, bütçe tercihlerinin halktan yana olması gerektiğinin altını çizerek, "Milletin alın teri bu yükün altında ezdirilemez!!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte İdris Şahin'in beğeni ve yorum yağan paylaşımı;