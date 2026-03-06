Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında toplanacağı ve yeni bir isim verileceği öne sürülmüştü. 2026 yılı itibarıyla tamamlanması planlanan birleşmenin ardından ortaya çıkarılacak şirketin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmesi planlanırken, KPMG'den iddialara yanıt gelmiş; KPMG, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının birleştirilmesi için kendilerinden teklif alındığını duyurmuştu.

Sözcü'nün haberine göre, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği soru önergesinde kamuya ait Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının birleşip birleşmeyeceğini sordu.

MEHMET ŞİMŞEK'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Yüksel, Mehmet Şimşek'e sorduğu “Katılım bankalarının birleştirilmesine veya tek çatı altında toplanmasına yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen gizli ya da açık herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?” sorusuna yanıt aradı.