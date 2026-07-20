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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk yarısına ilişkin bütçe performansı ve mali disiplin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki baskısını hafifletmek adına bazı vergi gelirlerinden vazgeçildiğini belirten Şimşek, buna rağmen bütçe dengesinde olumlu gelişmeler kaydedildiğini bildirdi.

MEHMET ŞİMŞEK'E GÖRE BÜTCE AÇIĞI İYİLEŞMİŞ

Bakan Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar TL'ye ulaştığını ve bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 38 milyar TL iyileştiğini açıkladı.

Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımlar ve kamu harcamalarındaki tasarruf tedbirlerinin meyvelerini verdiğini ifade eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 yılında yüzde 2,9 olan bütçe açığının milli gelire oranının, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz. Bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor."

Mali disiplinin fiyat istikrarı açısından taşıdığı kritik role değinen Bakan Şimşek, ekonominin dayanıklılığını artırmayı hedefleyen bütçe politikalarının dezenflasyon süreciyle uyumlu bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.