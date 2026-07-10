Geçmiş olsun...

Mehmet Bey’in balonu patlamak üzere…

Kendilerinin çok güvendiği yabancı banka ve finans kuruluşları peş peşe uyarı yapıyor.

“Fren patladı, uçuruma yaklaştın” diyor.

Kimler yok ki aralarında; Goldman Sachs... MSCI... S&P Dow Jones...

Üçü de dünya devi finans kuruluşları…

Kimisi Dünya çapında banka, kimisi Amerika ve Avrupadaki büyük borsa endekslerinin sağlayıcıları.

Evet üçü de farklı alanlarda faaliyet gösteriyor ama üçünün de işaret ettiği adres aynı:

“Türkiye ekonomisinin giderek artan kırılganlığı…”

Uyarılar ise son derece haklı ve yerinde.

Bir tarafta hızla büyüyen cari açığı,

Diğer tarafta yatırımcı güvenini sarsan sermaye piyasası sorunlarını işaret ediyorlar...

Üzerine bir de hukuk, öngörülebilirlik, piyasa işleyişine ilişkin soru işaretleri ve kur kırılganlığı eklenince, uluslararası finans çevreleri “dur bakalım” diyor.

Goldman Sachs'ın son değerlendirmesi aslında her şeyi özetliyor.

"Artık asıl risk enflasyon değil, cari işlemler açığı."

Bu cümle sıradan bir tespit değildir.

Çünkü cari açık demek;

Ülkenin kazandığından daha fazla döviz harcaması demek.

Üretmeden tüketmek demek.

İthalata bağımlı bir ekonomiyle büyümeye çalışmak demek.

İhracatla kazanamadığını dış borçla, sıcak parayla veya rezerv satarak finanse etmek demek.

Yani her yıl milyarlarca dolar bulamazsanız çarkların dönmekte zorlanması demek.

İşte tam da bu yüzden cari açık sadece ekonomik bir veri değil.

Aynı zamanda ülkenin dış finansmana ne kadar bağımlı olduğunun göstergesi.

Dışarıdan para akışı yavaşladığında...

Kur üzerindeki baskı artar demek.

Merkez Bankası daha fazla rezerv harcamak zorunda kalır ve bununda bir sonu var demek.

Faizler yüksek kalmaya devam eder demek.

Üretici finansmana ulaşamaz ve daha da zorlanır demek.

Sanayi yatırım yapamaz ve batma noktasına gelir demek.

Vatandaş ise daha da yoksullaşır demek.

İşte Goldman Sachs'ın dikkat çektiği risk tam olarak bu.

Bundan kısa süre önce MSCI da yatırımcı şeffaflığı ve piyasa erişilebilirliği konusunda Türkiye için ciddi uyarılarda bulunmuştu.

Ve şimdi son olarak dünyanın en önemli endeks sağlayıcılarından biri olan S&P Dow Jones resmen tokatı bastı.

Türkiye'yi "sınır piyasa izleme listesine" aldığını açıkladı.

Henüz verilmiş kesin bir karar yok.

Ancak uluslararası finans dünyasının verdiği mesaj oldukça açık:

"Sorunlar çözülmezse Türkiye'nin statüsü yeniden değerlendirilebilir."

Bu uyarıyı hafife almak büyük hata olur.

Çünkü bugün dünyada trilyonlarca doları yöneten yatırım fonlarının önemli bir bölümü yatırım kararlarını bu endekslere göre veriyor.

Bir ülkenin statüsünün değişmesi sadece prestij kaybı değil.

Aynı zamanda milyarlarca dolarlık fon akışının yön değiştirmesi demek.

Bu karar kesinleşirse bazı fonlar portföylerindeki Türk hisselerini azaltmak zorunda kalacak.

Bazıları ise yatırım yapma kriterlerini tamamen değiştirecek ve birden uzaklaşacak.

Bunun sonucu belli.

Borsada likidite azalacak.

Şirketlerin piyasa değeri baskı altına girecek.

Sermaye maliyeti yükselecek.

Firmalar daha pahalı borçlanacak.

Yeni yatırımlar ertelenecek.

İstihdam azalacak.

İşsizlik artacak.

Sonunda bunun faturası yine vatandaşa çıkacak.

Çünkü yatırımın olmadığı yerde üretim olmaz.

Üretimin olmadığı yerde büyüme sürdürülemez.

Büyümenin olmadığı yerde refah artmaz.

Ekonomi sadece yüksek faizle ayakta tutulamaz.

Kısacası;

Sürekli sıcak para girişine güvenerek kalkınma sağlanamaz.

Bir ülkeye gelen para fabrika kurmuyorsa...

Teknoloji getirmiyorsa...

İhracatı artırmıyorsa...

Sadece yüksek faizden kazanç elde edip ilk fırsatta çıkıyorsa...

Bunun adı yatırım değil, geçici finansmandır.

Ve geçici parayla kalıcı refah inşa edilemez.

Mehmet Bey istediği kadar;

"Program başarıyla ilerliyor."

desin...

İstediği kadar pembe tablolar çizsin...

Uluslararası finans kuruluşları yatırımcılarına çok farklı bir tablo anlatıyor.

Çünkü onlar söylemlere değil rakamlara bakıyor.

Rezerve bakıyor.

Cari açığa bakıyor.

Hukuka bakıyor.

Piyasanın işleyişine bakıyor.

Yatırımcının parasını ne kadar güvende hissedeceğine bakıyor.

Boşuna;

"Ekonomi sloganlarla değil güvenle yönetilir." demedik.

Boşuna;

"Güven yüksek faizle değil, güçlü kurumlarla sağlanır." demedik.

Boşuna;

"Milli kalkınma üretimle olur." demedik.

Boşuna;

"Yerli yatırımcının kaçtığı yere yabancı yatırımcı gelmez." demedik.

Boşuna;

"Sermayeyi güçlü ekonomiyle, hukukla ve demokrasiyle tutarsın." demedik.

Boşuna;

"Kur baskısıyla bu düzen sonsuza kadar sürdürülemez." demedik.

Bizi dinlemediniz...

Şimdi belki büyük abileri dinlersiniz.

Ama unutmayın

Bu yaptıklarınızın bedeli yine milyonlarca vatandaşın omzuna yüklenecek.

Ne diyeyim,

Tebrikler Mehmet Bey...