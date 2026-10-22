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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan ve İstanbul'da gerçekleşen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu’nun açılışında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

'EKONOMİK ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR'

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu önemli zorluklardan birisinin de "yüksek borçluluk" olduğunun altını çizen Şimşek, Dünya genelinde toplam borcun küresel hasılaya oranı yüzde 300'ü, gelişmekte olan piyasalarda ise yüzde 230'u aştığını hatırlattı. Şimşek, “Türkiye bu açıdan avantajlı bir konumda. Türkiye'nin borçluluk düzeyinin düşük olması ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını artırıyor. Düşük borçluluk sayesinde ekonomik şoklara yanıt verme ve makul bir büyümeyi sürdürme imkanı daha yüksek” ifadelerini kullandı.

'BİZ İŞ DÜNYASI DOSTUYUZ'

Şimşek yüksek enflasyona dair bütüncül politikaları uyguladıklarını ifade ederek, forumda yer alan 30'dan fazla ülkenin temsilcisine yatırım çağrısında bulundu. Şimşek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi olarak biz iş dünyası dostuyuz. İşinizin tamamını veya bir bölümünü Türkiye'de yapmayı seçerseniz size yardımcı olmak istiyoruz” dedi.