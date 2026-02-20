Gazeteci Nuray Babacan, Mehmet Şimşek hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde konuşulanları köşesine taşıdı. Parti içinde yaşanan memnuniyetsizliğe dikkat çeken Babacan, “Herkes birbirini suçluyor. Ortada, ‘ne alan memnun ne satan’ durumu var” değerlendirmesi yaptı.

Ekonomide hedeflerin tutmamasının, programın sürekli revize edilmesi ve vatandaşın isyanının AKP içinde rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.

'İKİ ŞİKAYETÇİ GRUP VAR'

“Partideki şikayet ve serzenişleri iki gruba ayırmak mümkün” diyen Nuray Babacan Nefes'teki yazısında; bir grubun, bir plan dahilinde Mehmet Şimşek’in yerine kendilerine yakın bir ismi getirmek için durumu fırsata çevirmek istediğini ve bilinçli olarak kulis yaptığını ifade ederken, diğer grubun vatandaştan gelen şikayetlerin giderek artmasının partinin oy kaybetmesine neden olduğu için seçime yönelik kaygılarından dolayı bakanı hedefe koyduğunu söyledi.

'GELEN GİDENİ ARATIR' KORKUSU

Babacan, “Olası bir erken seçim durumunda seçim ekonomisi uygulamak için kesenin ağzının açılması planı yapanlar, Şimşek ve ekibini engel olarak görüyor” detayını paylaşarak partide ‘gelen gideni aratır’ korkusu yaşayanların olduğunu fa ifade etti.

'NE ALAN MEMNUN NE SATAN…'

Babacan yazısının devamında “Ekonomik krizin yarattığı hayat pahalılığı, dar gelirlilerin, emeklilerin durumu yorumsuz olarak ortada. Muhalefet partileri her gün yaşanan ekonomik felaketi anlatmaktan bıkmadı” değerlendirmesi yaptı.

“Erken seçim planı yapan iktidar partisi mensupları ise hesapları tutturamamaktan şikayetçi." diyen Babacan "Partide herkes birbirini suçluyor. Ortada, ‘ne alan memnun ne satan’ durumu var…” ifadelerini kullandı.