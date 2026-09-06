Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı’nı (OVP) açıkladı. Açıklanan rakamlar, önceki hedeflerin yine kağıt üstünde kaldığını gözler önüne sererken; enflasyon tahminindeki 12,4 puanlık dev sapma ve küçülen büyüme beklentileri "Acı reçete yine vatandaşa kesildi" yorumlarına neden oldu.

Programın ana önceliği dezenflasyon olarak duyurulsa da, 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 28,4’e fırlaması hükümetin ekonomi yönetimine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Yeni OVP ile birlikte büyüme hedefleri gerilerken, dış denge tablosunun bozulması ve memur maaşlarının enflasyonun gerisinde kalması dikkat çekti. Uzmanlar, açıklanan yeni hedeflerin de seçim atmosferi ve ekonomik gerçekler karşısında zorlanacağını vurguladı.

"BUNLARI BAHANE OLARAK SUNMUYORUM"

OVP toplantısında kameralar karşısına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tabloyu açıklarken dış etkenlere ve küresel krizlere vurgu yaptı. Açıklamalarında sık sık zorlu bir dönemeçten geçildiğinin altını çizen Şimşek, hedefleri tutturamadığını şu şekilde savundu:

"Bunları bahane olarak sunmuyorum size. Çok uzun yıllardır bakanlık yapan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, önceki dönemlere göre daha zorlu bir süreçle karşı karşıyayız. Programların performansları küresel ve içerideki konjonktürle ilişkilidir. Oradan bağımsız göremezsiniz. Son birkaç yılda gerek bölgemizde gerekse küresel ekonomide çoklu şoklar yaşandı. Bir kriz fırtınası esiyor. Zor bir coğrafyadayız. İkinci Çin şokunun yaşandığı bir dönemdeyiz. Küresel ticaretten jeopolitik gerginliklere, fiili çatışmalara kadar hakikaten zor bir konjonktür."

FATURA YİNE VATANDAŞA KESİLDİ

Şimşek’in "bahane olarak sunmuyorum" vurgusuna rağmen savunmayı küresel fırtınalara, İkinci Çin şokuna ve jeopolitik gerginliklere dayandırması, ekonomi yönetiminin içsel dinamiklerdeki yapısal sorunları ve öngörülemezliği gölgelemeye çalıştığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

Her yeni program döneminde hedeflerin şaşması ve faturanın dar gelirliye kesilmesi, açıklanan iyimser vizyonların sahadaki karşılığını her geçen gün daha da tartışmalı hale getiriyor.