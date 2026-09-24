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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’ın Tera Yatırım hakkında yaptığı başvurular ve suç duyurusunda yer alan dikkat çekici ifadeleri köşesine taşıdı.

Terkoğlu’nun aktardığına göre Başak, fon piyasasındaki gelişmelerden yaklaşık 14 ay önce, 30 Temmuz 2025 tarihinde CİMER’e Tera Yatırım hakkında başvuruda bulundu. Başak daha sonra 5 Ocak 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı.

“ÇOK YAKIN ARKADAŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Başak’ın suç duyurusunda Tera Yatırım ve grup şirketleriyle ilgili çeşitli iddiaların yanı sıra grubun hâkim hissedarı Emre Tezmen hakkında da ifadeler yer aldı.

Terkoğlu’nun aktardığı suç duyurusunda Başak şu ifadeleri kullandı:

“Tera Yatırım'ın ve grup şirketlerinin korunduğunu ve/veya korunmak zorunda kalındığını düşünüyorum.”

Başak, Tezmen’e ilişkin ise şu iddiayı dile getirdi:

“Birçok konuşmasında sayın Hazine ve Maliye bakanının çok yakın arkadaşı olduğunu, İngiltere'de beraber işleri olduğunu, bizzat benim de şahit olduğum ortamlarda defalarca söylemiştir.”

Söz konusu ifadelerin Başak’ın suç duyurusunda yer alan iddialar olduğu, Şimşek ile Tezmen arasında böyle bir ilişkinin bulunduğunun bağımsız biçimde doğrulandığı anlamına gelmediği belirtilmeli.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YANIT

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Şimşek’in adı geçen aracı kurum veya kurumun sahip ve yöneticileriyle herhangi bir ticari bağı bulunduğu iddiasını reddetti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur.”

Bakanlık, Şimşek’in söz konusu kurum ve kişilerle İngiltere’de veya başka bir ülkede, kamu görevinden önce ya da sonra herhangi bir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağının bulunmadığını bildirdi.

MERRILL LYNCH AYRINTISI

Açıklamada Şimşek’in 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch’in araştırma biriminde görev yaptığı hatırlatılarak, bu pozisyonun herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermediği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir.”

Açıklama, “Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır” ifadeleriyle sona erdi.