Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisinde izlediği politikalar ve söylemler tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turu kapsamında Londra'ya giden Şimşek, burada İngiliz yatırımcılarla bir araya geldi.

Ekonomist Murat Muratoğlu, katıldığı canlı yayında Mehmet Şimşek’in ekonomik politikaları ve söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek’in “Yerel halk faiz indirimine sıcak bakmıyor şuanda...” söylemini hatırlatan Muratoğlu, “Yerel halk biziz bu arada, o yönetimin üst katında biz yereliz. Bu adam iyi biri değil” diyerek, Şimşek’in “Yerel halk” söylemine sitem etti.

“BU BİZİ İLGİLENDİRİYOR, İNGİLİZ’İ İLGİLENDİRMİYOR”

Öte yandan Muratoğlu, Şimşek’in, İngiliz yatırımcıların 'Temmuz ayında yapmamız gereken zamları belki yapmayabiliriz’ dediğini belirterek, “Bu bizi ilgilendiriyor İngiliz'i ilgilendirmiyor. Türkiye'deki vatandaşlara söyleme zahmetine katlanmıyor çünkü biz yerel halkız, biz köpeğiz. Saygısızlığa bak” sözlerini sarf etti.